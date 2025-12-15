Renault je već proizveo 100.000 jedinica modela Renault 5 E-Tech

Renault se u velikom stilu vratio u svoju istoriju.

I to pod naponom. Nakon što je Renault 5 proglašen Evropskim automobilom godine 2025, stižu informacije o novim uspesima. U fabrici Ampere ElectriCity u francuskom gradu Douai, 15 meseci nakon početka proizvodnje, sa proizvodnih linija je spušten 100.000. primerak modela Renault 5 E-Tech. Jubilarni automobil, koji je bio u Techno verziji, sa baterijom kapaciteta 52 kWh, sišao je sa proizvodne trake protekle sedmice. Kako je direktor fabrike, Pierre-Emmanuel