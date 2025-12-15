Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Beta pre 41 minuta

Ministar kulture Nikola Selaković, protiv kojeg je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) danas podnelo optužni predlog u slučaju "Generalštab", izjavio je da se "raduje suđenju, jer će to označiti kraj blokadera".

On je gostujući na TV Informer optužio JTOK da je deo organizovane kriminalne grupe, u kojoj se navodno nalaze i pojedini mediji i neimenovani deo opozicije, navodeći da je "prava meta predsednik Aleksandar Vučić, koji im je glavna pretnja".

"Iskreno se radujem ovime što je urađeno, ali sam siguran da će ovo označiti kraj organizovane kriminalne grupe oko odmetnutog (JTOK) i tužioca Mladena Nenadića koji je na njegovom čelu. Napokon će se videti ko je sve rušio državu jer će ovo biti suđenje upravo tim ljudima koji su hteli da vlast menjaju bez izbora i kroz nasilje i po nalozima koji dolaze spolja... Ciljaju mene, a gađaju predsednika", naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, deo medija je dobio optužni predlog protiv njega, iako ga danas nisu dobili ni sam Selaković, niti njegov advokat.

"U svemu ovome značajnu ulogu ima i deo opozicije. Sve se dešava između Nenadića, tajkunskih medija i dela opozicije... Oni su to organizovano počeli da rade i godinama pre 1. novembra 2024. godine. Ta razrađena mašinerija tajkuna Dragana Šolaka godinama radi na urušavanju sistema", smatra Selaković.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače , v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića u vezi s nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra zgradama "Generalštaba".

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

"Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja sa preduzimanjem radnji u cilju utvrđivanja da li se u radnjama još nekih lica stiču obeležja krivičnog dela", saopštilo je Tužilaštvo.

(Beta, 15.12.2025)