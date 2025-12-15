Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Beta pre 41 minuta

Ministar kulture Nikola Selaković, protiv kojeg je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) danas podnelo optužni predlog u slučaju "Generalštab", izjavio je da se "raduje suđenju, jer će to označiti kraj blokadera".

On je gostujući na TV Informer optužio JTOK da je deo organizovane kriminalne grupe, u kojoj se navodno nalaze i pojedini mediji i neimenovani deo opozicije, navodeći da je "prava meta predsednik Aleksandar Vučić, koji im je glavna pretnja".

"Iskreno se radujem ovime što je urađeno, ali sam siguran da će ovo označiti kraj organizovane kriminalne grupe oko odmetnutog (JTOK) i tužioca Mladena Nenadića koji je na njegovom čelu. Napokon će se videti ko je sve rušio državu jer će ovo biti suđenje upravo tim ljudima koji su hteli da vlast menjaju bez izbora i kroz nasilje i po nalozima koji dolaze spolja... Ciljaju mene, a gađaju predsednika", naveo je ministar.

Prema njegovim rečima, deo medija je dobio optužni predlog protiv njega, iako ga danas nisu dobili ni sam Selaković, niti njegov advokat.

"U svemu ovome značajnu ulogu ima i deo opozicije. Sve se dešava između Nenadića, tajkunskih medija i dela opozicije... Oni su to organizovano počeli da rade i godinama pre 1. novembra 2024. godine. Ta razrađena mašinerija tajkuna Dragana Šolaka godinama radi na urušavanju sistema", smatra Selaković.

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je danas optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače , v.d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića u vezi s nezakonitostima prilikom ukidanja svojstva kulturnog dobra zgradama "Generalštaba".

Osumnjičenima se stavlja na teret da su izvršili dva krivična dela zloupotreba službenog položaja iz čl. 359 stav 1 i falsifikovanje službene isprave iz čl. 357 stav 2 u vezi stava 1 KZ.

"Javno tužilaštvo za organizovani kriminal nastavlja sa preduzimanjem radnji u cilju utvrđivanja da li se u radnjama još nekih lica stiču obeležja krivičnog dela", saopštilo je Tužilaštvo.

(Beta, 15.12.2025)

Povezane vesti »

Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Novi magazin pre 21 minuta
Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja, mene ciljaju, a gađaju predsednika

Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja, mene ciljaju, a gađaju predsednika

N1 Info pre 41 minuta
Oglasio se Nikola Selaković: Ciljaju mene, a gađaju Vučića

Oglasio se Nikola Selaković: Ciljaju mene, a gađaju Vučića

Danas pre 1 sat
„Radujem se suđenju, jer će to označiti kraj blokadera“: Oglasio se Selaković nakon podizanja optužnice

„Radujem se suđenju, jer će to označiti kraj blokadera“: Oglasio se Selaković nakon podizanja optužnice

Nova pre 56 minuta
Optuženi Selaković preti da će da rasturi Tužilaštvo za organizovani kriminal

Optuženi Selaković preti da će da rasturi Tužilaštvo za organizovani kriminal

Vreme pre 1 sat
Ministar kulture Selaković: „Radujem se suđenju, to će označiti kraj blokadera“

Ministar kulture Selaković: „Radujem se suđenju, to će označiti kraj blokadera“

Nedeljnik pre 1 sat
Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Ministar Selaković: Radujem se suđenju, prava meta nisam ja nego Vučić

Radio sto plus pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićOrganizovani kriminalMinistar kultureTužilaštvoNikola Selaković

Društvo, najnovije vesti »

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Treće osnovno javno tužilaštvo demantuje Mrdića: Niko ne može da nam izda nalog

Danas pre 16 minuta
Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Slučaj ministra Selakovića: Da li će Vučić poslušati sopstveni savet ili će nastaviti da pretura po Pandorinoj kutiji?

Danas pre 11 minuta
Skupštinski Odbor za ustavna pitanja usvojio listu kandidata za sudije Ustavnog suda, SRCE tvrdi: Kandidati nisu dovoljno…

Skupštinski Odbor za ustavna pitanja usvojio listu kandidata za sudije Ustavnog suda, SRCE tvrdi: Kandidati nisu dovoljno stručni

Danas pre 6 minuta
Čin osvete prema kolegi koji je branio čast nastavničkog poziva: Slobodni univerzitet Kragujevac o smeni Vladimira Zdravkovića…

Čin osvete prema kolegi koji je branio čast nastavničkog poziva: Slobodni univerzitet Kragujevac o smeni Vladimira Zdravkovića

Danas pre 1 minut
RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

RTS nije izabrao direktora, Upravni odbor raspisuje novi konkurs

N1 Info pre 1 minut