Danas počinje ogromna akcija policije u Srbiji! Na radaru ova dva prekršaja, kazne su paprene

Blic pre 1 sat
Velika akcija policije počinje danas Biće usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci Od danas se u 34 evropske zemlje, uključujući i Srbiju sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija će trajati u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u zemljama članicama organizacije ROADPOL (mreža
Pressek pre 44 minuta
RTS pre 24 minuta
Euronews pre 19 minuta
Telegraf pre 19 minuta
RTV pre 1 sat
Ozon pre 1 sat
Alo pre 1 sat
