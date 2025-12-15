Međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u periodu od 15. do 21. decembra

U periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine, u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

S obzirom da je trenutno period velikog broja slava i korporativnih proslava, kao i da predstoje novogodišnji i božićni praznici, aktivnosti saobraćajne policije biće prvenstveno usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U periodu od 1. januara do 30. novembra 2025. godine, vozači pod dejstvom alkohola izazvali su 57 saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima i 1.448 saobraćajnih nezgoda sa