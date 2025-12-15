Biciklista iz Knjaževca priveden u policiju zbog vožnje pod uticajem marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru, tokom vikenda, zadržali su trojicu vozača koji su upravlјali vozilima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Kako se navodi u saopštenju PU Zaječar, saobraćajna policija u tom gradu i Bolјevcu zatekla je vozače „mercedesa“ (31) i „folksvagena“ (36) koji su upravlјali vozilima pod dejstvom kokaina, a u Knjaževcu četrdesetsedmogodišnjeg biciklistu pod dejstvom kanabisa. Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Podsećamo da je u toku međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje vozača koji voze pod