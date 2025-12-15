Masovno vozili pijani po ovim gradovima Srbije: Policija sklonila 4 "tempirane bombe" sa puta: Seli za volan, pa dali po gasu!

Blic pre 1 sat
Masovno vozili pijani po ovim gradovima Srbije: Policija sklonila 4 "tempirane bombe" sa puta: Seli za volan, pa dali po gasu!
Saobraćajna policija u Prijepolju i Priboju zaustavila je četiri vozača zbog vožnje pod uticajem alkohola Kod vozača u Prijepolju izmjerene su vrijednosti alkohola od 1,87 i 1,40 promila Saobraćajna policija u Prijepolju i Priboju tokom redovne kontrole saobraćaja isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. - Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je dvojicu vozača "folksvagena", starosti 45 i 35 godina, kod
