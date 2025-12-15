Tempirane bombe uklonjene sa kolovoza: Četiri mrtva pijana vozača u Prijepolju i Priboju sela za volan i dala po gasu Prijepolje/Priboj – Saobraćajna policija u Prijepolju i Priboju tokom redovne kontrole saobraćaja isključili su iz saobraćaja četvoricu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. - Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je dvojicu vozača „folksvagena“, starosti 45 i 35 godina, kod kojih je utvrđeno 1,87, odnosno 1,40 promila