Četvorica vozača isključena iz saobraćaja u Prijepolju i Priboju zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Saobraćajna policija u Prijepolju zaustavila je dvojicu vozača „folksvagena“, starosti 45 i 35 godina, koji su vozili sa 1,87, odnosno 1,40 promila alkohola u organizmu.

U Priboju su saobraćajne patrole iz saobraćaja isključile četrdesetdvogodišnjeg vozača džipa koji je upravljao vozilom sa 1,67 promila alkohola u organizmu, kao i dvadesetdvogodišnjeg vozača „folksvagena“ sa 1,48 promila alkohola. Vozačima je određeno zadržavanje, a protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave. GZS