Pojačane kontrole na putevima, policija proverava alkohol i drogu

Počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.Akcija se sprovodi sutra do 21. decembra u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope).

Podatak da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama u Srbiji život izgubilo 455 ljudi, u više od 30.000 udesa, predstavlja ozbiljno upozorenje. Alkohol i psihoaktivne supstance i dalje su među najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nesreća. Zbog toga Uprava saobraćajne policije od 15. do 21. decembra sprovodi međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu pre svega na otkrivanje vozača koji upravljaju vozilima pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih