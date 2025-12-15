Završena druga runda pregovora u Berlinu! Zelenski razgovarao sa Trampovim izaslanicima, finski lider stigao nenajavljen - ključ mira je u njegovim rukama?!

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se 15. decembra u Berlinusa američkim izaslanicima kako bi nastavio razgovore o planu za okončanje rata između Rusije i Ukrajine, rekao je izvor blizak Kabinetu predsednika za Kijev independent.

Sastanak je bio nastavak razgovora koje je Zelenski dan ranije vodio sa specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, zetom i savetnikom američkog predsednika Donalda Trampa. Izvor je potvrdio oko sat i po kasnije da su razgovori završeni, bez daljih pregovora između Ukrajine i SAD planiranih za danas. Detalji za sada nisu objavljeni. Prema neimenovanom zvaničniku koji je govorio za AFP, dve strane nisu postigle dogovor o teritorijalnim pitanjima,