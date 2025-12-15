Nikola Selaković optužen u slučaju Generalštab

Luftika pre 14 minuta
Nikola Selaković optužen u slučaju Generalštab

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića u vezi sa nezakonitostima prilikom skidanja svojstva kulturnog dobra nad zgradama Generalštaba.

Selaković je pretprošle nedelje saslušan u ovom slučaju, a tužilaštvo je saopštilo da je osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja, piše Krik. Osim Selakovića, kako se navodi u saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal, optužnim predlogom obuhvaćeni su i sekretarka Ministarstva kulture Slavica Jelača, direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić i direktor Zavoda za zaštitu spomenka kulture grada Beograda Aleksandar Ivanović. Oni su,
Organizovani kriminal, Ministar kulture, Ministarstvo kulture, Tužilaštvo, zloupotreba službenog položaja, Nikola Selaković, KRIK, generalstab

