Bez ovoga danas ne krećite na put: Magla i poledica na određenim pravcima, savetuje se oprez

Javno preduzeće "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe od 4.53 sati, saopštilo je da su u Srbiji svi putni pravci prohodni i da nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su takođe prohodni. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, takođe pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle ima na sledećim putnim