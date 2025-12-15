Putevi u Srbiji prohodni i bez snega, na pojedinim deonicama poledica i magla

Newsmax Balkans pre 34 minuta  |  Newsmax Balkans
Putevi u Srbiji prohodni i bez snega, na pojedinim deonicama poledica i magla

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da su u Srbiji svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su takođe prohodni. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima, postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, takođe pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. JP "Putevi Srbije" savetuje
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

JP "Putevi Srbije" upozorava na maglu i poledicu: Apel na vozače da uspore

JP "Putevi Srbije" upozorava na maglu i poledicu: Apel na vozače da uspore

Euronews pre 24 minuta
Zadržavanja na graničnim prelazima za teretnjake, na Batrovcima čekaju osam sati

Zadržavanja na graničnim prelazima za teretnjake, na Batrovcima čekaju osam sati

Euronews pre 14 minuta
Bez ovoga danas ne krećite na put: Magla i poledica na određenim pravcima, savetuje se oprez

Bez ovoga danas ne krećite na put: Magla i poledica na određenim pravcima, savetuje se oprez

Mondo pre 44 minuta
Ako danas krećete na put - ovo morate da znate: Pogledajte gde su najkritičniji pravci

Ako danas krećete na put - ovo morate da znate: Pogledajte gde su najkritičniji pravci

Blic pre 1 sat
Zadržavanja na graničnim prelazima za teretnjake, na Batrovcima čekaju osam sati

Zadržavanja na graničnim prelazima za teretnjake, na Batrovcima čekaju osam sati

Telegraf pre 1 sat
Putevi u Srbiji prohodni i bez snega, ali na pojedinim mestima ima poledice i magle: Ovo je spisak

Putevi u Srbiji prohodni i bez snega, ali na pojedinim mestima ima poledice i magle: Ovo je spisak

Telegraf pre 1 sat
AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju osam sati, putevi prohodni i bez snega

AMSS: Kamioni na granici sa Hrvatskom čekaju osam sati, putevi prohodni i bez snega

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Putevi SrbijeSneg

Društvo, najnovije vesti »

„Karikatura zakona“: Četiri nezavisna člana REM-a najavili ostavke u petak ako se ne budu birali legalni kandidati

„Karikatura zakona“: Četiri nezavisna člana REM-a najavili ostavke u petak ako se ne budu birali legalni kandidati

Danas pre 44 minuta
Smrtonosni gas za Srbiju zbog predsednikovog rejtinga

Smrtonosni gas za Srbiju zbog predsednikovog rejtinga

Danas pre 49 minuta
Studenti u blokadi od danas do 25. decembra u akciji: „Dolazimo do vaših vrata“

Studenti u blokadi od danas do 25. decembra u akciji: „Dolazimo do vaših vrata“

Glas Šumadije pre 29 minuta
Maglovito i oblačno vreme, temperatura do 10 stepeni

Maglovito i oblačno vreme, temperatura do 10 stepeni

Newsmax Balkans pre 49 minuta
Pravni u blokadi: „Besramnikova“ pomilovanja i bespravna država

Pravni u blokadi: „Besramnikova“ pomilovanja i bespravna država

Vreme pre 34 minuta