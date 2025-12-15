Novi Sad uvodi klasičnu muziku u javni prevoz

Novi Sad će u gradskom javnom prevozu emitovati klasničnu muziku u okviru projekta "Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane", saopšteno danas iz kabineta gradonačelnika.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i v.d. upravnica Srpskog narodnog pozorišta (SNP) Dragana Milošević potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji tog projekta, kojim je predviđeno da orkestar Opere SNP-a snimi tri sata operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima gradskog prevoza. "Činjenica da će orkestar Opere SNP-a izvesti neka od najlepših dela svetske muzičke baštine, značajno će doprineti ambijentu u gradskim autobusima. Pored