Novi Sad uvodi klasičnu muziku u javni prevoz

Novi magazin pre 1 sat  |  N1
Novi Sad će u gradskom javnom prevozu emitovati klasničnu muziku u okviru projekta "Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane", saopšteno danas iz kabineta gradonačelnika.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i v.d. upravnica Srpskog narodnog pozorišta (SNP) Dragana Milošević potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji tog projekta, kojim je predviđeno da orkestar Opere SNP-a snimi tri sata operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima gradskog prevoza. "Činjenica da će orkestar Opere SNP-a izvesti neka od najlepših dela svetske muzičke baštine, značajno će doprineti ambijentu u gradskim autobusima. Pored
N1 Info pre 1 sat
Nova ekonomija pre 1 sat
Beta pre 1 sat
NoviSad.com pre 1 sat
Ekapija pre 1 sat
Moj Novi Sad pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
