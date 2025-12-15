Klasična muzika stiže u gradski prevoz: Gradonačelnik i Srpsko narodno pozorište potpisali sporazum

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i v.d. upravnice Srpskog narodnog pozorišta Dragana Milošević potpisali su danas Sporazum o saradnji na realizaciji projekta „Najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane“.

Sporazumom se predviđa da orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta snimi tri sata najlepših dela operske i klasične muzike, koja će biti emitovana u vozilima JGSP-a, sa ciljem da se svakodnevna putovanja učine prijatnijim, kulturno bogatijim i umetnički vrednijim. Gradonačelnik Mićin istakao je da je reč o izuzetnoj inicijativi SNP-a, čiji je cilj da najbolji novosadski muzičari sviraju najlepšu muziku za Novosađane, kako je navedeno u samom Sporazumu. - Verujem