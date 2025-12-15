Novak deportovan iz Australije, terorista nije

Donald Tramp Mlađi, sin aktuelnog američkog predsednika, podržao objavu koja upoređuje deportaciju najvećeg tenisera svih vremena sa tvrdnjom da je jedan od osumnjičenih za teroristički napad u Sidneju nesmetano boravio u zemlji

Donald Tramp Mlađi podržao je objavu na društvenim mrežama koja upoređuje deportaciju Novaka Đokovića iz Australije 2022. godine sa boravkom jednog od osumnjičenih za teroristički napad u Sidneju. Objava, koja je izazvala veliku pažnju javnosti, usmerena je na kritiku australijske imigracione politike posle napada na plaži Bondi. Donald Tramp Mlađi, sin aktuelnog američkog predsednika, podržao je objavu na društvenim mrežama koja upoređuje deportaciju najvećeg