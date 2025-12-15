"Đoković deportovan, napadač sa plaže nije": Tramp Mlađi podržao objavu koja kritikuje australijsku imigracionu politiku

Donald Tramp Mlađi, sin američkog predsednika, podržao je objavu na društvenim mrežama koja poredi deportaciju tenisera Novaka Đokovića 2022. godine iz Australije zato što nije vakcinisan, sa tvrdnjom da je jedan od osumnjičenih za teroristički napad na plaži u Sidneju nesmetano boravio u zemlji.

Objava, koja je izazvala veliku pažnju javnosti, usmerena je na kritiku australijske imigracione politike posle napada na plaži Bondi. Tramp Mlađi je podelio objavu u kojoj su, jedna naspram druge, postavljene fotografije jednog od osumnjičenih za napad i Đokovića iznad kojih je ispisan komentar: "Jednom od ove dvojice je zabranjen ulazak u Australiju". Amazing Tweet. So sad. So true. https://t.co/ZtqQgNIXrD — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 14, 2025