Kušner odustaje od Generalštaba

Za sada ne znamo da li je povlačenje iz posla privremeno ili trajno, ali ni najvažniju stvar – da li podrazumeva raskidanje već potpisanog investicionog ugovora. Pošto ukoliko do toga ne dođe, Afiniti partners bi mogao da potražuje čak 50 miliona evra odštete

Nekoliko sati nakon podnošenja optužnog predloga protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje okrivljenih za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje službene isprave u slučaju Generalštaba, američka firma koja je na tom mestu trebalo da gradi hotel najavila je povlačenje iz posla. „Pošto smisleni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“,