U Pljevljima toliko zagađen vazduh da su deca završila na respiratorima, a jedno je na intenzivnoj nezi

Radio 021 pre 49 minuta  |  Beta
U Pljevljima toliko zagađen vazduh da su deca završila na respiratorima, a jedno je na intenzivnoj nezi

Lokalne vlasti i zdravstveni radnici upozorili su da se Pljevlja suočava sa najozbiljnijom ekološkom krizom od kada se vrše merenja kvaliteta vazduha, te da je glavni razlog termoelekrana.

U Pljevljima je tokom noći između 13. i 14. decembra zabeleženo ozbiljno zagađenje vazduha, nakon što je došlo do prekoračenja praga upozorenja za sumpor-dioksid (SO2), saopštila je Agencija za zaštitu životne sredine (AZŽS). Nevladine organizacije zahtevaju da se termoelektrana Pljevlja odmah ugasi dok se ne stabilizuju klimatski i meteorološki uslovi, ocenjujući da je to jedina odgovorna mera u trenutnoj situaciji ekstremnog zagađenja vazduha. Predsednik opštine
Pljevlja

