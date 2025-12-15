Kamčatku pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni

PETROPAVLOVSK KAMČATSKI - Rusko poluostrvo Kamčatku danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, 161 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 10 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Kamčatku je 30. jula ove godine pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najsnažniji na svetu još od 2011. godine i zemljotresa u Japanu.