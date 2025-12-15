Kamčatku pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Kamčatku pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni

PETROPAVLOVSK KAMČATSKI - Rusko poluostrvo Kamčatku danas je pogodio zemljotres jačine 5,5 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, 161 kilometar od Petropavlovska Kamčatskog, na dubini od 10 kilometara. Za sada nema izveštaja o povređenima ili eventualnoj materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija. Kamčatku je 30. jula ove godine pogodio zemljotres jačine 8,8 stepeni, najsnažniji na svetu još od 2011. godine i zemljotresa u Japanu.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zemljotres u Preševu

Zemljotres u Preševu

OK radio pre 38 minuta
Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija

Snažan zemljotres pogodio Kamčatku, nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija

Euronews pre 53 minuta
Slabiji zemljotres u Kosovskom Pomoravlju

Slabiji zemljotres u Kosovskom Pomoravlju

RTS pre 23 minuta
Zatresla se Rusija, jako

Zatresla se Rusija, jako

B92 pre 53 minuta
Potres kod Kamčatke, nema izveštaja o šteti

Potres kod Kamčatke, nema izveštaja o šteti

Politika pre 53 minuta
Zemljotres jačine tri stepena pogodio deo Srbije

Zemljotres jačine tri stepena pogodio deo Srbije

Radio 021 pre 1 sat
Zemljotres pogodio Srbiju

Zemljotres pogodio Srbiju

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ZemljotresJapanCunami

Svet, najnovije vesti »

Broj žrtava poplava u Maroku dostigao 37

Broj žrtava poplava u Maroku dostigao 37

RTV pre 28 minuta
Devet afričkih migranata stradalo zbog niske temperature

Devet afričkih migranata stradalo zbog niske temperature

Danas pre 58 minuta
Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve…

Terorista iz Sidneja imao člansku kartu Srpskog lovačkog kluba: "Nisam ga video više od pet godina, mi ne podržavamo ovakve užasne zločine"

Blic pre 58 minuta
Napad na Jevreje u Sidneju: 15 ubijenih, desetine ranjenih; 'Terorizam', kaže premijer Albaneze

Napad na Jevreje u Sidneju: 15 ubijenih, desetine ranjenih; 'Terorizam', kaže premijer Albaneze

BBC News pre 13 minuta
Grčke vlasti zaplenile sedam tona kokaina na brodu u grčkom vlasništvu

Grčke vlasti zaplenile sedam tona kokaina na brodu u grčkom vlasništvu

RTV pre 13 minuta