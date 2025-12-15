Sednica Odbora za ustavna pitanja, razmatraju se kandidati za ustavne sudije

BEOGRAD - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavsto održaće se danas u Narodnoj skupštini, a među tačkama dnevnog reda biće i razmatranje Predloga kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik Republike.

Trideset prva sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavsto počeće u 17.00 časova u sali 4. Doma Narodne skupštine, a na dnevnom redu je i razmatranje Predloga za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Na dnevnom redu sednice je i razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koje je podnela Vlada, kao i razmatranje Predloga zakona