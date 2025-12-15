Sednica Odbora za ustavna pitanja, razmatraju se kandidati za ustavne sudije

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavsto održaće se danas u Narodnoj skupštini, a među tačkama dnevnog reda biće i razmatranje Predloga kandidata za sudije Ustavnog suda koji je podneo predsednik Republike.

Trideset prva sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavsto počeće u 17.00 časova u sali 4. Doma Narodne skupštine, a na dnevnom redu je i razmatranje Predloga za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Na dnevnom redu sednice je i razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, koje je podnela Vlada, kao i razmatranje Predloga zakona
Danas pre 10 sati
Blic pre 18 minuta
RTV pre 1 sat
Velike priče pre 52 minuta
RTV pre 2 sata
Radar pre 5 sati