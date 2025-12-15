Selaković: Očekujem da ovo bude suđenje blokaderima, koji su uzurpirali deo države

BEOGRAD - Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da očekuje da suđenje u predmetu "Generalštab" ne bude suđenje njemu niti njegovim kolegama, već, kako je naveo, organizovanoj kriminalnoj blokaderskoj bandi na čelu sa tužiocem za organizovani kriminal Mladenom Nenadićem i ljudima koji su uzurpirali deo države i koji žele da sruše legalno i legitimno izabranu vlast u Srbiji bez izbora, a postupajući po diktatu iz inostranstva.

Selaković je, odgovarajući na pitanje šta očekuje od procesa nakon što je Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) ranije danas podiglo optužni predlog protiv njega i još tri osobe u predmetu "Generalštab", rekao za Tanjug da ni on ni njegovi branioci još nisu dobili optužni predlog i istakao da očekuje da do kraja bude ogoljeno i da se pokaže ko je radio na rušenju države. Ministar je dodao da je taj deo tužilaštva koncentrisan i orijentisan isključivo na