Vrhovna tužiteljka Dolovac će podneti tužbu protiv poslanika Mrdića zbog povrede časti i ugleda

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac će putem punomoćnika podneti tužbu nadležnom sudu zbog povrede časti i ugleda usled iznošenja neistina od strane poslanika i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješe Mrdića, saopšteno je danas.

Ona je demantovala navode koji su objavljeni u medijima Informer i Kurir i zatražila da bez odlaganja, a najkasnije u drugom narednom broju dnevnih novina, odnosno u drugoj narednoj dnevnoj emisiji od prispeća objave njen demanti. Ti mediji su u svojim današnjim izdanjima objavili vest pod nazivom „Кako je Zagorka Dolovac zaštitila rođaka koji je brutalno ubio devojku“ koje je Dolovac demantovala. „U potpunosti su neistinite informacije koje su objavljene od strane
