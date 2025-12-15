Stamenković i Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića

Vreme pre 2 sata
Stamenković i Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića

Posle krivičnih prijava i tvrdnji koje je o njima izneo u tabloidima, Branko Stamenković i Zagorka Dolovac najavljuju tužbe protiv Uglješe Mrdića

Pošto je protiv predsednika Visokog saveta tužilaštva Branka Stamenkovića i vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Uglješa Mrdić podneo krivične prijave i o njima iznosio tvrdnje u tabloidima, njih dvoje najavljuju odgovor – tužbama. Branko Stamenković je saopštio da je narodni poslanik Uglješa Mrdić svojim poslednjim izjavama pokušao da utiče na njegov rad, a tužbom da ga
