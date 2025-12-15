Mrdić podneo krivičnu prijavu protiv Dolovac, Stamenkovića i dvoje tužilaca

Predsednik skupštinskog Odbora za pravosuđe, lokalnu samoupravu i državnu upravu Uglješa Mrdić podneo je danas Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivične prijave protiv vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, javnog tužioca Vrhovnog javnog tužilaštva Branka Stamenkovića, glavnog javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ivane Stojiljković Pomoriški i javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Ljubomira Anđelića jer, kako je