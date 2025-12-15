Ove predele i dalje očekuje magla, a evo gde će biti sunčano: Ostaje prohladno

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ove predele i dalje očekuje magla, a evo gde će biti sunčano: Ostaje prohladno

U severnim predelima Srbije, u dolinama, nizijama i kotlinama u ponedeljak maglovito i hladno, uz rosulju i sipeće padavine.

U ostalim predelima Srbije biće sunčano, naročito na jugu i na istoku Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura od -3 do 3°C, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni, u predelima sa maglom od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i u ponedeljak maglovito i hladno, uz rosulju i slabe sipeće padavine. Vetar slab, promenljivog prava. Jutarnja temperatura 1°C, maksimalna dnevna 5°C. (Telegraf.rs)
RTS pre 13 minuta
Alo pre 18 minuta
Blic pre 33 minuta
RTV pre 8 minuta
Blic pre 13 minuta
Blic pre 18 minuta
Ozon pre 7 minuta
RTS pre 13 minuta