Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara; Odgovor BBC-ja: ‘Vidimo se na sudu’

Kao što je i najavio, američki predsednik Donald Tramp podneo je tužbu protiv BBC-a zbog montaže njegovog govora od 6. januara 2021. u dokumentarcu „Panorama“.

Tramp traži odštetu od 5 milijardi dolara (4,2 milijardi evra).

BBC je odgovorio da će braniti slučaj, odnosno poziciju na sudu.

„Kao što smo ranije jasno stavili do znanja, branićemo ovaj slučaj", rekao je portparol BBC-ja.

„Nećemo davati dalje komentare o tekućim sudskim postupcima", dodao je.

Američki predsednik je optužio BBC za klevetu i kršenje zakona o trgovinskoj praksi, prema sudskim dokumentima podnetim na Floridi.

BBC se u novembru izvinio Trampu, ali je odbacio njegov zahtev za nadoknadu štete i nije se ssaglasio sa tezom da postoji bilo kakav „osnov za tužbu za klevetu“.

Trampov pravni tim optužio je BBC da ga je oklevetao „namernim, zlonamernim i obmanjujućim falsifikovanjem njegovog govora“.

Tramp je u novembru rekao da planira da tuži BBC zbog montaže njegovog govora u dokumentarnom filmu, emitovanim u Velikoj Britaniji pre američkih izbora 2024. godine.

„Moram da ih tužim. Lagali su, promenili su reči koje su izlazile iz mojih usta", rekao je tada novinarima u Beloj kući.

U govoru 6. januara 2021. godine, pre nereda u američkom Kapitolu, Tramp je rekao okupljenima: „Prošetaćemo do Kapitola da podržimo za naše hrabre senatore i kongresmene i kongresmenke.“

Više od 50 minuta kasnije u govoru, rekao je: „I borićemo se. Borićemo se žestoko.“

U emisiji BBC-jeve Panorame, Tramp je prikazan kako izgovara: „Prošetaćemo do Kapitola (zgrade Kongresa u Vašingtonu)... i ja ću biti tamo sa vama. I borićemo se. Borićemo se žestoko.“

BBC je priznao da je montaža ostavila „pogrešan utisak“ da je TRamp „direktno pozvao na nasilnu akciju“, ali i da smatra da ne postoji osnova za tužbu za klevetu.

U novembru, u procurelom internom memorandumu BBC-ja kritikovan je način na koji je govor montiran, što je dovelo do ostavki generalnog direktora BBC-ja Tima Dejvija, i šefice redakcije vesti Debore Tarns.

Pre nego što je Tramp podneo tužbu, advokati BBC-ja su dali opširan odgovor na tvrdnje američkog predsednika.

Rekli su da u montaži nije bilo zlobe i da Trampu nije naneta štetu, jer je ponovo izabran ubrzo posle emitovanja dokumentarca.

Naglasili su i da BBC nije imao prava da distribuira program Panorama na američkim kanalima, što nije ni učinio.

Iako je dokumentarac bio dostupan na BBC iPlayer, vidljivost je bila ograničena samo na gledaoce u Velikoj Britaniji.

U tužbi, Tramp se poziva na sporazume koje je BBC imao sa drugim distributerima za prikazivanje sadržaja, posebno jedan sa nezavisnom medijskom korporacijom koja je navodno imala prava licenciranja dokumentarca van Velike Britanije.

BBC još nije odgovorio na ove tvrdnje, niti je korporacija odgovorila na navodni sporazum o distribuciji.

U tužbi se tvrdi i di da su ljudi na Floridi možda pristupili programu koristeći VPN ili koristeći striming servis BritBoks.

„Publicitet dokumentarca Panorama, zajedno sa značajnim povećanjem korišćenja VPN-a na Floridi od njegovog premijernog prikazivanja, utvrđuje ogromnu verovatnoću da su građani Floride pristupili dokumentarcu pre nego što ga je BBC uklonio“, navodi se u tužbi.

