ANEM: Neprihvatljivo i potencijalno opasno ponašanje predsednika države prema novinarima

Beta pre 5 sati

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) osudila je današnje ponašanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića prema novinaru televizije N1 Mladenu Savatoviću, poručujući predsedniku i svim drugim državnim zvaničnicima da treba da budu svesni izgovorenih reči u javnosti i kakve one potencijalne posledice mogu imati.

"Optužbe na račun Mladena Savatovića jednostavno nisu tačne i pokušaj su da se ovaj novinar oblati, diskredituje, a pretnja da će ga prevaspitati je potpuno u duhu nasilja koje se sprovodi prema novinarima, naročito u poslednjih godinu dana. Mladen je često izložen pretnjama, uvredljivim komentarima i uznemirujućim porukama", navodi se u saopštenju.

ANEM je dodao da su četiri slučaja pretnji i napada na Savatovića prijavljena tužilaštvu i policiji samo u ovoj godini, ali bez ikakvih rezultata.

U saopštenju, koje je potpisao predsednik Upravnog odbora te asocijacije Veran Matić, navodi se da se u poslednjih godinu dana beleži "dramatičan porast ugrožavanja bezbednosti medijskih radnika u Srbiji", što dokazuje rekordan broj evidentiranih pretnji, pritisaka i fizičkih napada na novinarke i novinare - više od 330.

"Ove alarmantne brojke u velikoj meri predstavljaju posledicu upravo targetiranja od strane najviših državnih zvaničnika koja se prenose potom i u provladine tabloide kroz kampanje demonizacije i dehumanizacije, čime se gaze sve etičke, profesionalne i civilizacijske norme. Takvi napadi vrlo brzo se pretvore u opasne pretnje, ali i u fizičke napade na novinarske ekipe, što je nedopustivo", dodaje se u saopštenju.

Fondacija Slavko Ćuruvija u periodu od četiri meseca registrovala je da su brojni državni zvaničnici najmanje 595 puta u svojim javnim nastupima i putem društvenih mreža napadali novinare i medije, među kojima se ističe upravo i predsednik države, zbog čega je ANEM pozvao sve predstavnike vlasti i druge javne aktere da prestanu sa "zastrašivanjem, vređanjem, etiketiranjem novinarki i novinara i medija sa kojima se ne slažu i koji profesionalno izveštavaju".

ANEM je apelovao i na predstavnike međunarodne zajednice, u prvom redu institucije Evropske komisije, da reaguju na, prema njihovoj oceni, nedopustivu retoriku predstavnika vlasti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić optužio je ranije danas novinara televizije N1 Mladena Savatovića, nakon što mu je on na konferenciji za novinare postavio pitanja o slučaju "Generalštab" i optužnom predlogu protiv ministra kulture Nikole Selakovića, da je "lažov", "nevaspitan", i zapretio mu da će ga prevaspitati "kad već roditelji nisu".

"Sve što ste izgovorili, lagali ste, a ja sam ćutao sve vreme, to govori o vaspitanju. Sve ste slagali! Sve ste slagali... Vi vaspitanje nećete dobiti nikada, to se iz kuće nosi, istinoljubivost takođe, pošto ste dokazani lažov i tako će biti uvek", kazao je tada Vučić, a prenosi ANEM.

(Beta, 16.12.2025)

