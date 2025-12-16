Njujork tajms: Projekat Generalštab primer spremnosti stranih vlada da podrže Trampove interese

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je tokom cele godine tražio Trampovu pomoć u ekonomskim pitanjima, snažno je podržavao predloženu izgradnju kompleksa zgrada u centru Beograda, piše list, ali se Kušnerova firma juče povukla iz tog posla zbog optužnica protiv zvaničnika Srbije zbog korupcije.

Neimenovani portparol Kušnerove firme Afiniti partners (Affinity Partners) rekao je da se kompanija povlači jer "smisleni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu". Saopštenje Kušnerove firme je usledilo samo nekoliko sati pošto su tužioci podigli optužnicu protiv četiri visoka vladina zvaničnika zbog korupcije u vezi s projektom vrednosti pola milijarde dolara, naveo je Njujork tajms.