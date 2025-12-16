Njujork tajms: Projekat Generalštab primer spremnosti stranih vlada da podrže Trampove interese

Beta pre 34 minuta

Odluka o povlačenju firme zeta američkog predsednika Džareda Kušnera (Jared Kuschner) iz projekta Generalštab u Beogradu je "osudila na propast posao koji je bio primer spremnosti stranih vlada da ulože maksimalne napore u promociji finansijskih interesa porodice Donalda Trampa" (Trump), ocenio je danas američki list Njujork tajms (The New York Times).

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je tokom cele godine tražio Trampovu pomoć u ekonomskim pitanjima, snažno je podržavao predloženu izgradnju kompleksa zgrada u centru Beograda, piše list, ali se Kušnerova firma juče povukla iz tog posla zbog optužnica protiv zvaničnika Srbije zbog korupcije.

Neimenovani portparol Kušnerove firme Afiniti partners (Affinity Partners) rekao je da se kompanija povlači jer "smisleni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu".

Saopštenje Kušnerove firme je usledilo samo nekoliko sati pošto su tužioci podigli optužnicu protiv četiri visoka vladina zvaničnika zbog korupcije u vezi s projektom vrednosti pola milijarde dolara, naveo je Njujork tajms.

Iako su članovi Trampove porodice ove godine imali niz poslova po svetu, projekat u Srbiji se izdvojio time što je pokrenuo istragu zbog navoda o korupciji. Vučić je negirao bilo kakve nepravilnosti vlade u vezi sa projektom, piše američki list.

Projekat u Srbiji, koji je pripreman godinama, uključivao je i Kušnera i "Trump Organization" koju vode Trampovi sinovi Erik i Donald Tramp Mlađi, naveo je Njujork tajms.

"Projekat je trebalo da zameni bombardovane zgrade u blizini sedišta srpske vlade stanovima i luksuznim hotelom koji bi nosio Trampovo ime", piše u članku.

Dalje se navodi da, iako su objekti predviđeni za rušenje teško oštećeni, zakonom su označeni kao kulturno dobro i nacionalni simbol stradanja Srba tokom NATO bombardovanja Beograda 1999. godine.

Njujorški list piše da su "samo nekoliko dana posle izbora Trampa prošle godine za predsednika, zvaničnici Srbije počeli da poništavaju tu zaštitu. To je izazvalo ne samo negodovanje javnosti, već i ostavke najmanje dva zvaničnika uključena u davanje odobrenja za projekat".

Pre oko šest meseci glavni advokat Kušnerove firme doleteo je u Beograd da proceni situaciju. Zvaničnici Srbije su mu tada rekli da se kontroverza svodi na običnu administrativnu grešku, navodi list i kaže da je Vučić pravdao rušenje Generalštaba uprkos sumnji na falsifikovanje dokumenata.

"Dok je Vučić projekat promovisao kao način za privlačenje više turista i prihoda u glavni grad, njegovi kritičari su tvrdili da on potkopava srpski zakon kako bi ugodio Beloj kući", piše Njujork tajms.

U intervjuu za Njujork Tajms u novembru, Vučić je rekao da vlada mora da nastavi dalje uprkos navodima da je ključni dokument falsifikovan.

"Bombardovani smo 1999. Prošlo je 26 godina. Sada smo našli priliku i dobrog investitora koji će biti spreman da plati ogroman novac", rekao je tada Vučić, ali sada Tužilaštvo vodi istragu tog slučaja, zaključio je američki list.

(Beta, 16.12.2025)