Tramp tužio BBC zbog sporne montaže njegovog govora, traži odštetu od 10 milijradi dolara

Beta pre 3 sata

Predsednik SAD Donald Tramp podneo je tužbu protiv britanskog javnog servisa Bi-Bi-Si (BBC) koga optužuje za klevetu kao i za nefer trgovinsku praksu tražeći odštetu od 10 milijardi dolara.

U tužbi na 33 strane BBC se optužuje za emitovanje "lažnog, klevetničkog, varljivog, omalovažavajućeg, zapaljivog i zlonamernog opisa Predsednika Trampa" nazivajući to "drskim pokušajem mešanja i uticaja" na američke predsedničke izbore 2024. godine.

BBC se optužuje da je spojio dva potpuno odvojena dela Trampovog govora 6. januara 2021. da bi namerno pogrešno prikazao značenje onoga što je Tramp rekao, što je sadržano u dokumentarnom filmu emitovanom uoči američkih predsedničkih izbora 2024. godine.

BBC se prošlog meseca izvinio Trampu zbog načina redigovanja njegovog govora 6. januara 2021, ali je odbacio tvrdnje da se radi o kleveti, kada je Tramp uputio pretnju o pokretanju tužbe.

Predsednik BBC-ija Samir Šah je nazvao to "greškom u proceni", a taj slučaj je dovelo do ostavke generalnog direktora BBC i urednice vesti.

Govor o kome je reč dat je pre nego što su neki od Trampovih pristalica upali 6. januara 2021. godine u američki Kongres gde je trebalo da se certifikuje pobeda izabranog predsednika Džoa Bajdena na predsedničkim izborima 2020. godine, za koje je Tramp lažno tvrdio da su bili ukradeni od njega.

BBC je nekoliko dana pre američkih predsedničkih izbora 2024. godine emitovao jednosatni dokumentarni film naslovljen "Tramp: Drug šansa" . U tom filmu su spojena tri citata iz dva dela Trampovog govora 2021. godine, koja su data sa gotovo jednim satom razmaka, i napravljen je, kako je izgledalo jedan citat u kome Tramp poziva svoje pristalice da marširaju sa njim i da "se bore kao ludi". Među delovima koji su isečeni je i deo gde je Tramp poručio svojim pristalicama da demonstriraju mirno.

Tramp je izjavio juče da tuži BBC zato što je "stavio reči" u njegova usta.

"Oni su zapravo stavili užasne reči u moja usta koja imaju veze sa 6. januarom, koje ja nisam rekao, a to su divne reči koje sam reka, zar ne", rekao je predsednik tokom pojavljivanja u Ovalnoj kancelariji.

"To su divne reči govoreći o patriotizmu i svim dobrim stvarima koje sam rekao. Oni nisu to rekli već su stavili užasne reči", rekao je Tramp.

Trampova tužba podneta je u američkoj saveznoj državi Floridi dok su rokovi da se slučaj pokrene u britanskim sudovima istekli pre više od godinu dana, piše AP.

(Beta, 16.12.2025)

Povezane vesti »

Hoće li Tramp ugušiti Bi-Bi-Si

Hoće li Tramp ugušiti Bi-Bi-Si

Politika pre 4 minuta
BBC najavio da će izneti odbranu na tužbu koju je podneo Tramp

BBC najavio da će izneti odbranu na tužbu koju je podneo Tramp

Euronews pre 1 sat
Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara; Odgovor BBC-ja: 'Vidimo se na sudu'

Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara; Odgovor BBC-ja: 'Vidimo se na sudu'

BBC News pre 2 sata
Tramp tužbom od Bi-Bi-Sija potražuje 10 milijardi dolara, Bi-Bi-Si najavio odbranu

Tramp tužbom od Bi-Bi-Sija potražuje 10 milijardi dolara, Bi-Bi-Si najavio odbranu

RTV pre 1 sat
Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara; Odgovor BBC-ja: ‘Vidimo se na sudu’

Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara; Odgovor BBC-ja: ‘Vidimo se na sudu’

Južne vesti pre 2 sata
BBC uzvraća udarac Trampu: "Nema osnova za tužbu"

BBC uzvraća udarac Trampu: "Nema osnova za tužbu"

B92 pre 1 sat
Tramp tužio BBC, traži 10 milijardi dolara zbog sporne montaže govora

Tramp tužio BBC, traži 10 milijardi dolara zbog sporne montaže govora

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Predsednički izboriBBCIzboriDonald TrampDolar

Svet, najnovije vesti »

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

Ukrajina, Holandija i Moldavija potpisale sporazum o osnivanju Komisije za procenu ratne štete u Ukrajini

RTV pre 29 minuta
Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Evroposlanica Irena Joveva za Danas: Srpski studenti dobro organizovani, najvažnije da se ne spuštaju na režimsko dno

Danas pre 24 minuta
Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Švedska, Danska i Finska po prvi put zajedno u božićnom preletu: Gripeni u formaciji jelke širom Skandinavije

Aero.rs pre 4 minuta
Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi…

Zdravstveni alarm na Balkanu! Poznato stanje stranog radnika sa opasnom zarazom, doktori upozoravaju: "Preventivni pregledi sada su ključni"

Blic pre 19 minuta
Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Evrozona u oktobru zabeležila 18,4 milijarde evra suficita u trgovini robom

Blic pre 24 minuta