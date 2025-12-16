Vučić: Loša vest da Kušner odustaje od Generalštaba, odgovaraće svi koji su tome doprineli

Beta pre 32 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je za njega "užasno teška i loša vest" da je Džared Kušner, zet amerikog predsednika Donalda Trampa, odustao od projekta obnove zgrade Generalštaba u Beogradu, jer je to investicija koja bi donela Srbiji 750 miliona evra i hiljade radnih mesta.

"Ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođea mi smo uspeli da sve uništimo. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokderskoj hajci, jer je potrebno sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mapa uspešnih zemalja", rekao je Vučić novinarima u Palati Srbija.

Ocenio je da je Srbija izgubila jednu izuzetnu investiciju i da će se lično postarati da svi oni koji su učestvovali u nanošenju štete odgovaraju za to.

"Šteta koja je naneta Srbiji je ogromna. Mi ćemo imati sada jednu urušenu zgradu. Ovde nema nikakve korupcije jer se ljudi povlaće iz projekta", kazao je Vučić.

Dodao je da su Srbi "majstori propuštenih prilika, samo da komšiji crkne krava".

Priča oko Generalštaba, kako je istakao, tek danas postaje afera.

"Nažalost, za državu i narod, mi smo veliki gubitnici. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju od 750 miliona evra, minimalno. Ukupna imovinska šteta koju su nam blokaderi i tužilaštvo napravili je ne manja od 1,5 milijardi na različite načine", rekao je Vučić.

Vučić o Generalštabu: Krivična prijava protiv svih koji su učestvovali u uništenju investicije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će podneti krivičnu prijavu protiv svih koji su, po njegovim rečima, učestvovali u "uništenju" planirane američke investicije na mestu Generalštaba u centru Beograda.

Vučić je rekao da je zbog povlačenja kompanije zeta američkog predsednika Džareda Kušnera, Srbija "propustila veliku priliku".

"Podneću krivičnu prijavu protiv svih iz policije, iz tužilaštva i drugih koji su učestvovali u uništenju ove investicije, koji su doprinosili urušavanju i daljem ekonomskom podrivanju zemlje. Ali neće oni o sebi odgovarati već će morati neki drugi tužilački organ da bude nadležan za njih", rekao je Vučić novinarima u Beogradu posle sastanka s učenicima Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara.

Upitan za optužni predlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića zbog ukidanja statusa kulturnog dobra kompleksu Generalštaba, Vučić je ocenio da je u pitanju "odvratna politička manipulacija".

"Neverovatno je koliko je Nikola Selaković skočio u mojim očima. Nije uzeo ni dinara. Optužni predlog je sramotan, bedan. Reč je o tome ko je i zašto skidao zaštitu s spomenika tobožnjih koji su pod zaštitom republičke i gradske uprave. To je rađeno od 2005. godine. Taj objekat je dobio zaštitu tek kad su rešili da na kriminalan način prodaju Maršalat za 15 miliona dolara iako je po proceni Vlade Srbije u tom trenutku vredeo dvostruko više. Ukrali ta pare a onda pomislili da je neko hteo to isto da radi s nečim drugim", kazao je Vučić.

On je rekao da je u vezi planirane investicije na mestu kompleksa Generalštaba bilo novca "za sve sem za političare".

"Ovde je bilo novca samo za Srbiju, za veliku investiciju, za muzej srpskih žrtava, za sve sem za političare. A kod njih je bilo samo za njijove džepove, političara blokaderskih", rekao je predsednik.

Ponovio je da optužni predlog u slučaju Generalštaba treba da bude podnet protiv njega jer je insistirao na realizaciji te investicije.

"Ja želim da odgovaram, ja sam kriv, ja sam želeo da dođe tako velika investicija u našu zemlju. Jedva čekam podizanje optužnog predlog protiv sebe. Istog sekunda pomilovaću sve protiv kojih eventualno bude podignuta optužnica", kazao je Vučić.

(Beta, 16.12.2025)