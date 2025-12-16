Skupština Srbije počela raspravu o sudijama Ustavnog suda i državnim službenicima: Na dnevnom redu 19 tačaka (video)

Na dnevnom redu Skupštine Srbije biće 19 tačaka Predloženi kandidati za sudije Ustavnog suda ispunjavaju zakonom propisane uslove Poslanici Skupštine Srbije počeli su novu sednicu na čijem je dnevnom redu ukupno 19 tačaka, a među njima je Predlog kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike, kao i Predlog za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica