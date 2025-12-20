Đilas zamolio MUP i Tužilaštvo da mu vrate džemper: Godinu dana bez postupka protiv SNS huligana

Beta pre 18 minuta

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je danas saopštio da Tužilaštvo, ni posle godinu dana, nije pokrenulo nikakav postupak protiv grupe huligana Srpske napredne stranke (SNS) koji su pretukli njega i člana SSP Đorđa Aleksića.

Đilas je "najljubaznije" zamolio MUP i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre godinu dana, u noći kada su Aleksić i on "prebijeni od strane Luke Petrovića, bliskog saradnika Aleksandra Vučića, i grupe od desetak SNS huligana".

U saopštenju je naveo i da mu je džemper uzet bi se uradile, kako je njemu rečeno, forenzičke analize.

"Siguran sam su ga slali u čuvenu forenzičku laboratoriju u Visbadenu, ali verujem da su ga do sada Nemci vratili. Pa ako može i meni da se isti vrati. Dolazi zima, ne znamo da li će biti grejanja, pa bi mi taj džemper dosta značio", naveo je Đilas.

U saopštenju je ukazao i da "nikakav postupak protiv SNS batinaša Tužilaštvo nije pokrenulo" i pored, kako je naveo, video snimka na kome se vidi kako ga Petrović udara u glavu.

Na snimku se vidi "kako nas desetak huligana obara i šutira, psujući nas i pozivajući da nas ubiju", kazao je Đilas, prenela je SSP.

Naveo je da "ni hematomi na glavi ni modrice po telu, ni činjenica da Aleksić nije mogao da hoda nekoliko dana, ni reakcije iz Evrope", nisu bili dovoljni da Tužilaštvo pokrene postupak "protiv Petrovića, pravog gradonačelnika Beograda, i njegovih batinaša".

"Kao što ni otvorene pretnje Aleksandra Šapića, formalnog gradonačelnika, koje mi je poslao u poruci, nisu dovoljne da Tužilaštvo reaguje", kazao je.

Lider SSP je naveo da "sve to pokazuje u kakvoj zemlji živimo".

"Iskreno, nikakvu reakciju od tužioca Nenada Stefanovića nisam ni očekivao. Ali da niko od onih koji tvrde da su profesionalci, reč ne progovori, to je ipak malo previše. Verovatno čekaju da odu u penziju pa da hrabro kažu šta imaju", dodao je.

(Beta, 20.12.2025)

