Drgan Đilas: Molim MUP i Tužilaštvo da mi vrate džemper, godinu dana bez postupka protiv SNS huligana

Najljubaznije molim MUP Srbije i Tužilaštvo da mi vrate džemper koji su mi uzeli pre tačno godinu dana u noći kada smo Đorđe Aleksić i ja prebijeni od strane Luke Petrovića, bliskog saradnika Aleksandra Vučića, i grupe od desetak SNS huligana.

Džemper mi je uzet da bi se uradile, kako mi je rečeno, forenzičke analize. Siguran sam su ga slali u čuvenu forenzičku laboratoriju u Visbadenu, ali verujem da su ga do sada Nemci vratili. Pa ako može i meni da se isti vrati. Dolazi zima, ne znamo da li će biti grejanja, pa bi mi taj džemper dosta značio, poručuje Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde u saopštenju koje prenosimo: Nikakav postupak protiv SNS batinaša Tužilaštvo nije pokrenulo i pored