Jovanović (CLS): Plan SNS je da Šapića smene na proleće, bez izbora

Beta pre 28 minuta

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je da Srpska napredna stranka (SNS) namerava da gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića "smeni na proleće naredne godine, bez izbora, na sednici gradske Skupštine, jer smatraju da rupa u beogradskom budžetu i loša organizacija radova i komunalnih službi ugrožavaju EXPO".

"Vlast ima nameru da predsedničke i parlamentarne izbore održi u decembru sledeće godine, kada kupe maksimum vremena, posvađaju i izmore sve opozicione aktere i društvene grupe i kada simbolički predaju ključeve EXPO. Takođe, planiraju da beogradske izbore održe tek nakon završetka izložbe, u decembru 2027. godine", rekao je Jovanović u intervjuu za današnji list Nova.

"Beograd i Srbija nemaju vremena za gubljenje", kazao je on i ocenio da "korupcija i urušavanje institucija izjedaju kao kancer i da je neophodan veliki reset političkog i društvenog sistema".

"Zato priželjkujem vanredne izbore na svim nivoima na proleće i smatram da univerzitetska lista ima istorijsku ulogu na pritisne reset dugme, a tek nakon toga će postojati uslovi za normalan parlamentarni i stranački život i delovanje", rekao je Jovanović.

Kako je naglasio, "u Beogradu pobednički recept jeste jedinstvena lista".

"Tim ljudi koji vole i poznaju Beograd i sistem izašao bi sa kompletnim planom sanacije štete, iskorenjivanja korupcije i ubrzanog ekonomskog i infrastukturnog razvoja grada", dodao je Jovanović.

On je naveo i da je, prema informacijama CLS, favorit da bude novi načelnik Policijske uprave za Grad Beograd Marko Kričak.

(Beta, 20.12.2025)

