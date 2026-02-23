Vučić sa direktorom Rosatoma o mogućnostima upotrebe nuklearne energije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom o mogućnostima upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije.

Vučić je na Instagramu napisao da su razmotrili i mogućnost učesća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja.

"Kroz zanimljivu diskusiju razmatrali smo mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije. Takođe, razmotrili smo mogućnost učešća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja", naveo je Vučić.

Lihačev se prethodno sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović, koja je potom izjavila da Srbija u pripremnoj fazi razvoja nuklearnog programa sarađuje sa francuskom kompanijom EDF, ali da je raspoložena za saradnju i sa drugim nosiocima tehnologija. Ona je rekla da prvu elektranu na mreži u Srbiji očekuje do 2040. godine.

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačev izjavio je danas u Beogradu da je ta ruska državna korporacija za atomsku energiju spremna da ponudi Srbiji razne projekte izgradnje nuklearne elektrane, bilo na bazi ruske tehnologije, ili u sklopu međunarodnog konzorcijuma.

Posle sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Lihačev je novinarima rekao i da je Rosatom potpuno spreman za moguće sankcije Evropske unije, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Možemo da napravimo 99-100 odsto rusku elektranu (u Srbiji), a možemo da je realizujemo i kao međunarodni konzorcijum, uz maksimalno učešće dobavljača. Naravno, spremni smo za maksimalno moguće međunarodno savezništvo", rekao je Lihačev.

Generalni direktor Rosatoma je novinarima rekao i da ta kompanija neće ostati bez porudžbina iz inostranstva ako joj Evropska unija uvede sankcije.

"Da li smo spremni za to? Naravno da jesmo. Naglašavam da smo potpuno kompetentni u svim oblastima nuklearne energije. Sigurno nećemo ostati bez posla, ni na domaćem ni na međunarodnom nivou. Imamo red naših međunarodnih partnera koji čekaju da realizuju projekte u oblasti nuklearne energije, i ne samo u toj oblasti", kazao je Lihačev.

