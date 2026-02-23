Vučić sa direktorom Rosatoma o mogućnostima upotrebe nuklearne energije

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Beogradu sa generalnim direktorom ruske državne korporacije za atomsku energiju Rosatom Aleksejem Lihačevom o mogućnostima upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije.

Vučić je na Instagramu napisao da su razmotrili i mogućnost učesća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja.

"Kroz zanimljivu diskusiju razmatrali smo mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije. Takođe, razmotrili smo mogućnost učešća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja", naveo je Vučić.

Lihačev se prethodno sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović, koja je potom izjavila da Srbija u pripremnoj fazi razvoja nuklearnog programa sarađuje sa francuskom kompanijom EDF, ali da je raspoložena za saradnju i sa drugim nosiocima tehnologija. Ona je rekla da prvu elektranu na mreži u Srbiji očekuje do 2040. godine.

 

Direktor Rosatoma: Nudimo Srbiji ruski ili međunarodni projekat nuklearne elektrane

Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačev izjavio je danas u Beogradu da je ta ruska državna korporacija za atomsku energiju spremna da ponudi Srbiji razne projekte izgradnje nuklearne elektrane, bilo na bazi ruske tehnologije, ili u sklopu međunarodnog konzorcijuma.

Posle sastanka s predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Lihačev je novinarima rekao i da je Rosatom potpuno spreman za moguće sankcije Evropske unije, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

"Možemo da napravimo 99-100 odsto rusku elektranu (u Srbiji), a možemo da je realizujemo i kao međunarodni konzorcijum, uz maksimalno učešće dobavljača. Naravno, spremni smo za maksimalno moguće međunarodno savezništvo", rekao je Lihačev.

Vučić je posle sastanka objavio na Instagramu da su razmatrali mogućnosti upotrebe nuklearne energije u oblasti farmacije, zdravstva i proizvodnje energije, kao i mogućnost učesća srpskih kompanija i njihovo obučavanje za upotrebu nuklearne energije na teritoriji trećih zemalja.

Lihačev se prethodno sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Srbije Dubravkom Đedović Handanović, koja je izjavila da Srbija u pripremnoj fazi razvoja nuklearnog programa sarađuje sa francuskom kompanijom EDF, ali da je raspoložena za saradnju i sa drugim nosiocima tehnologija. Ona je rekla da prvu nuklearnu elektranu na mreži u Srbiji očekuje do 2040. godine.

Generalni direktor Rosatoma je novinarima rekao i da ta kompanija neće ostati bez porudžbina iz inostranstva ako joj Evropska unija uvede sankcije.

"Da li smo spremni za to? Naravno da jesmo. Naglašavam da smo potpuno kompetentni u svim oblastima nuklearne energije. Sigurno nećemo ostati bez posla, ni na domaćem ni na međunarodnom nivou. Imamo red naših međunarodnih partnera koji čekaju da realizuju projekte u oblasti nuklearne energije, i ne samo u toj oblasti", kazao je Lihačev.

(Beta, 23.02.2026)

