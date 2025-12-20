Jovanović: Plan SNS je da Šapića smene na proleće, bez izbora, na sednici Skupštine grada

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je da Srpska napredna stranka (SNS) namerava da gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića "smeni na proleće naredne godine, bez izbora, na sednici gradske Skupštine, jer smatraju da rupa u beogradskom budžetu i loša organizacija radova i komunalnih službi ugrožavaju EXPO".

"Vlast ima nameru da predsedničke i parlamentarne izbore održi u decembru sledeće godine, kada kupe maksimum vremena, posvađaju i izmore sve opozicione aktere i društvene grupe i kada simbolički predaju ključeve EXPO. Takođe, planiraju da beogradske izbore održe tek nakon završetka izložbe, u decembru 2027. godine", rekao je Jovanović u intervjuu za današnji list Nova. "Beograd i Srbija nemaju vremena za gubljenje", kazao je on i ocenio da "korupcija i urušavanje