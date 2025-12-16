"Šta ako Putin neće mir?" Zelenski u avionu otkrio novinarima šta će se onda desiti

Blic pre 30 minuta
"Šta ako Putin neće mir?" Zelenski u avionu otkrio novinarima šta će se onda desiti
Sjedinjene Američke Države predložile su model „slobodne ekonomske zone“ kao kompromisno rešenje Zelenski je izjavio da će u slučaju odbijanja kompromisa od strane Rusije konflikti i dalje trajati Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se trenutno ne razgovara o održavanju referenduma o rešavanju teritorijalnog pitanja, uključujući Donbas. Odgovarajući na pitanja novinara, Zelenski je rekao da je reč o složenom dokumentu i složenim odlukama i istakao
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zelenski: Predlog za okončanje rata narednih dana u Moskvi, zatim moguć sastanak u SAD

Zelenski: Predlog za okončanje rata narednih dana u Moskvi, zatim moguć sastanak u SAD

Beta pre 51 minuta
Zelenski: Predlog za okončanje rata narednih dana u Moskvi, zatim moguć sastanak u SAD

Zelenski: Predlog za okončanje rata narednih dana u Moskvi, zatim moguć sastanak u SAD

N1 Info pre 45 minuta
Mirovni pregovori o Ukrajini: Teritorijalni ustupci kao kamen spoticanja – šta nude SAD, NATO i EU

Mirovni pregovori o Ukrajini: Teritorijalni ustupci kao kamen spoticanja – šta nude SAD, NATO i EU

RTS pre 25 minuta
Uživo obelodanjen čet razgovor Zelenskog! Ovog parčeta zemlje se ne odriču: Ni de jure, ni de fakto

Uživo obelodanjen čet razgovor Zelenskog! Ovog parčeta zemlje se ne odriču: Ni de jure, ni de fakto

Alo pre 24 minuta
Zelenskom traže da odustane od donbasa: Održani napeti pregovori oko Ukrajine u Berlinu, evropski akteri ocenjuju da je ova…

Zelenskom traže da odustane od donbasa: Održani napeti pregovori oko Ukrajine u Berlinu, evropski akteri ocenjuju da je ova nedelja "odlučujuć

Večernje novosti pre 25 minuta
Američka “platinasta” ponuda Kijevu

Američka “platinasta” ponuda Kijevu

Vesti online pre 1 sat
Zelenski: Mirovni planovi biće predstavljeni Rusiji za nekoliko dana; trupe "Zapad": Rusi kontrolišu Kupjansk

Zelenski: Mirovni planovi biće predstavljeni Rusiji za nekoliko dana; trupe "Zapad": Rusi kontrolišu Kupjansk

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ReferendumUkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

U nacionalnom parku Stelvio u Italiji otkrivene hiljade tragova dinosaurusa

U nacionalnom parku Stelvio u Italiji otkrivene hiljade tragova dinosaurusa

RTV pre 0 minuta
Najmanje 104 osobe poginule u napadima dronovima u Sudanu

Najmanje 104 osobe poginule u napadima dronovima u Sudanu

N1 Info pre 0 minuta
Lavrov: Odesu i sve na jugoistoku Ukrajine osnovali su i razvijali Rusi i zato ne možemo da je ostavimo na cedilu

Lavrov: Odesu i sve na jugoistoku Ukrajine osnovali su i razvijali Rusi i zato ne možemo da je ostavimo na cedilu

Pravda pre 0 minuta
Estonija poručuje: EU može da dokaže Trampu da greši, ako se dogovori o ruskoj imovini

Estonija poručuje: EU može da dokaže Trampu da greši, ako se dogovori o ruskoj imovini

NIN pre 0 minuta
Poslanica parlamenta Zapadne Australije Klara Andrić: Tragedija u Sidneju izaziva osećaj ranjivosti

Poslanica parlamenta Zapadne Australije Klara Andrić: Tragedija u Sidneju izaziva osećaj ranjivosti

RTS pre 0 minuta