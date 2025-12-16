"Šta ako Putin neće mir?" Zelenski u avionu otkrio novinarima šta će se onda desiti

Sjedinjene Američke Države predložile su model „slobodne ekonomske zone“ kao kompromisno rešenje Zelenski je izjavio da će u slučaju odbijanja kompromisa od strane Rusije konflikti i dalje trajati Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se trenutno ne razgovara o održavanju referenduma o rešavanju teritorijalnog pitanja, uključujući Donbas. Odgovarajući na pitanja novinara, Zelenski je rekao da je reč o složenom dokumentu i složenim odlukama i istakao