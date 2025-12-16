Oglasio se Partizan povodom suspenzije od strane FIFA

Fudbalski klub Partizan suspendovan je od Svetske kuće fudbala (FIFA) i zbog neisplaćenih obaveza prema bivšem igraču Andradeu neće moći da registruje igrače do 2027. godine, vest je koju je objavio Sportklub.

Fudbalski klub Partizan se sada zvanično oglasio na društvenim mrežama povodom ove situacije, a mi ga prenosimo u celosti. – Povodom informacije o suspenziji registracije novih igrača izrečene od strane Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost o sledećem: Fudbalski klub Partizan je sa odlukom FIFA upoznat još pre dva meseca, u momentu kada je predmetni spor i zvanično okončan. Reč je o administrativnoj meri koja proizilazi