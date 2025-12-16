Sputnjik saznaje: Partizanu preti suspenzija FIFA

Sputnik pre 7 sati
Sputnjik saznaje: Partizanu preti suspenzija FIFA

Fudbalski klub Partizan nalazi se pred suspenzijom FIFA. Iako je većina domaćih medija lansirala vest da je Partizan suspendovan zabranom transfera do 2027. godine, to se još zvanično nije dogodilo. Što ne znači da neće, ali...

Partizan ima rok do 15. januara da plati 1,6 miliona evra, saznaje Sputnjik iz dobro obaveštenog izvora. Crno-beli nemaju mogućnost reprograma, nema rata, ničega. To je odluka Sportskog suda u Lozani i klub iz Humske nema pravo žalbe. Ima rok od mesec dana da isplati pomenutu sumu. U suprotnom klub neće moći da registruje nove igrače u naredne tri prelazna roka, sve do 2027. godine. Problem je nastao zbog neizmirenih obaveza prema Patriku Andradeu koji je nosio
