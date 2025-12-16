Patrik Andrade, Partizanova omča od 1.600.000 €

Sport klub pre 5 sati  |  Autor: Petar Oljača
Patrik Andrade, Partizanova omča od 1.600.000 €

Brazilac je u Humskoj ulici proveo samo godinu dana i u njoj ostavio poprilično bled trag.

Ipak, Partizan će ga dugo, dugo pamtiti. Vicešampion Srbije veznom fudbaleru nije isplatio ono što mu sleduje, pa je nekadašnji igrač Karabaga odlučio da pravdu potraži u sudnici. Spor je vođen pred FIFA, zatim i pred Sudom za sportsku arbitražu u Lozani, čija odluka je pravosnažna. Crno-beli su iscrpeli sve mogućnosti dodatnih žalbi i situacija je zaključena, pa će beogradski klub momku sa Zelenortskih Ostrva morati da isplati 1.600.000 evra. Dugovanje prema
