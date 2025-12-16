Partizan mirno primio zabranu FIFA i najavio brzu akciju: Izmirićemo dug

Fudbalski klub Partizan do daljnjeg ne može da registruje nove igrače, ukoliko ih dovede, preciznije u naredna tri prelazna roka, počev od nastupajućeg ove zime.

Tako je odlučila Međunarodna fudbalska federacija (FIFA), zbog izgubljenog spora sa Patrikom Andradeom, odnosno neizmirenog duga prema bivšem igraču. Tim povodom su se oglasili i crno-beli, objašnjavajući genezu problema i najavljujući brzu reakciju, odnosno rešenje. Što bi trebalo da umiri navijače jesenjeg prvaka, uoči utakmice sa IMT-om u Loznici, ali i tokom pauze u Mozzart Bet Superligi Srbije. U susret zimskom odmoru, tokom kojeg će sportski sektor verovatno