Tramp tužio BBC, traži pet milijardi dolara

Kao što je i najavio, američki predsednik Donald Tramp podneo je tužbu protiv BBC-a zbog montaže njegovog govora od 6. januara 2021. u dokumentarcu „Panorama“.

Tramp traži odštetu od 5 milijardi dolara (4,2 milijardi evra). Američki predsednik je optužio BBCa za klevetu i kršenje zakona o trgovinskoj praksi, prema sudskim dokumentima podnetim na Floridi. BBC se u novembru izvinio Trampu, ali je odbacio njegov zahtev za nadoknadu štete i nije se ssaglasio sa tezom da postoji bilo kakav „osnov za tužbu za klevetu“. Trampov pravni tim optužio je BBC da ga je oklevetao „namernim, zlonamernim i obmanjujućim falsifikovanjem