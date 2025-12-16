Uhapšen vlasnik preduzetničke radnje, izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave

Jugmedia pre 3 sata  |  JuGmedia
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala UKP i Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Republičkom vodnom inspekcijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili su vlasnika preduzetničke radnje I.

N. (67), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljena proizvodnja, nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine. Osumnjičeni je bez dozvola nadležnih organa, u dužem vremenskom periodu, organizovao eksploataciju mineralnih sirovina – peska i šljunka u priobalju Južne Morave, čime je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i time u geološkom smislu oštetio
