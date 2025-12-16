Uhapšen zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Južne Morave

Rešetka pre 3 sata
Uhapšen zbog nelegalne eksploatacije peska i šljunka u priobalju Južne Morave

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala UKP i Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Republičkom vodnom inspekcijom, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, uhapsili su I. N. (67), vlasnika preduzetničke radnje, zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela iz oblasti privrednog i ekološkog kriminala.

Kako je saopšteno iz MUP-a, I. N. se sumnjiči za krivična dela neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću, nedozvoljenu proizvodnju, nepreduzimanje mera zaštite životne sredine i oštećenje životne sredine. Prema navodima istrage, osumnjičeni je bez dozvola nadležnih organa, u dužem vremenskom periodu, organizovao eksploataciju mineralnih sirovina – peska i šljunka – u priobalju Južne Morave, čime je izazvao ozbiljne posledice po životnu sredinu. „Na ovaj način
