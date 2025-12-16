Danas bez vode ovaj deo Beograda: I to skoro čitav dan, do 18 sati! Spremite zalihe

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u utorak, 16. decembra, od 8.30 do 18 časova, bez vode će ostati potrošači u Novakovoj, Jovaničkoj i delu Bilećke ulice (od Ulice generala Rašića do kućnog broja 55), saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna, a potrošači se mole da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs. Kurir.rs/Beograd.rs
