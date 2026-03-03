Odložen prvi let iz Dubaija za Beograd nakon početka sukoba na Bliskom istoku

Odložen je prvi planirani let iz Dubaija za Beograd, nakon što su obustavljeni letovi zbog sukoba na Bliskom istoku, a koji je bio najavljen za 20.20 večeras.

Prema informacijama na sajtu beogradskog aerodroma „Nikola Tesla“ let pod brojem FZ1107 je otkazan. Kako prenosi N1, avion kompanije „Fly Dubai“ je trebalo da poleti iz Dubaija u 23.20 (20.20 po srednjeevropskom vremenu) i da u Beograd sleti u 03.40 ujutru. SAD i Izrael su u zajedničkog akciji izvršili napad na Iran u subotu. U ovaj sukob uhvaćene su i države koje se nalaze između Irana i Izraela. Nekoliko incidenata zabeleženo je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.