Nik se neće pojaviti pred sudom nakon što je uhapšen zbog ubistva svojih roditelja: novi detalji slučaja

Kurir pre 1 sat
Nik Rajner neće se pojaviti pred sudom po optužbama da je ubio svoje roditelje, Roberta i Mišel Rajner dok mu ne bude dozvoljeno iz zdravstvenih razloga.

Rob i Mišel su pronađeni mrtvi u svom domu u Los Anđelesu u popodnevnim časovima 14. decembra. Prema izvorima za PEOPLE, tela su otkrila njihova ćerka Romi. Ovo je Nik Rajner osumnjičen za ubistvo roditelja: Nik je osumnjičen za ubistvo i trenutno je zadržan bez kaucije u zatvoru. Njegov advokat, Alan Džekson, rekao je novinarima u sudnici u Los Anđelesu da njegov klijent još uvek nije medicinski oslobođen da prisustvuje suđenju. Pre hapšenja, Nik je ispitan od
