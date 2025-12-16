Čaršav na prozoru i krv u tuš kabini: Policija zatekla horor scenu u sobi Nika Rajnera nakon ubistva oca i majke

Rob i Mišel Rajner bili su "uplašeni" zbog nepredvidivog ponašanja svog sina na zabavi poznatog voditelja Konana O Brajana, samo nekoliko sati pre nego što je navodno ubio oca i majku u njihovoj vili u Los Anđelesu vrednoj 13,5 miliona dolara.

Američki mediji prenose da se Nik Rajner u subotu na zabavi ponašao "ludo". "Nik se ponašao ludo. Stalno je pitao ljude da li su poznati", rekao je izvor za Pipl o tom događaju. Navodno je Nik ušao u veoma glasnu raspravu sa zabrinutim roditeljima pred gostima, navodno zbog njegovog odbijanja da se vrati na rehabilitaciju, a jedan posmatrač je tvrdio da je "delovao kao da je pod dejstvom nečega". Manje od 24 sata kasnije, Nik je navodno prerezao grkljane svojim