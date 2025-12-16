Čaršav na prozoru i krv u tuš kabini: Policija zatekla horor scenu u sobi Nika Rajnera nakon ubistva oca i majke

Mondo pre 1 sat  |  Dragana Tomašević
Čaršav na prozoru i krv u tuš kabini: Policija zatekla horor scenu u sobi Nika Rajnera nakon ubistva oca i majke

Rob i Mišel Rajner bili su "uplašeni" zbog nepredvidivog ponašanja svog sina na zabavi poznatog voditelja Konana O Brajana, samo nekoliko sati pre nego što je navodno ubio oca i majku u njihovoj vili u Los Anđelesu vrednoj 13,5 miliona dolara.

Američki mediji prenose da se Nik Rajner u subotu na zabavi ponašao "ludo". "Nik se ponašao ludo. Stalno je pitao ljude da li su poznati", rekao je izvor za Pipl o tom događaju. Navodno je Nik ušao u veoma glasnu raspravu sa zabrinutim roditeljima pred gostima, navodno zbog njegovog odbijanja da se vrati na rehabilitaciju, a jedan posmatrač je tvrdio da je "delovao kao da je pod dejstvom nečega". Manje od 24 sata kasnije, Nik je navodno prerezao grkljane svojim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Film koji su snimili Rob i Nik Rajner ponovo u centru pažnje: Baca novo svetlo na tragediju

Film koji su snimili Rob i Nik Rajner ponovo u centru pažnje: Baca novo svetlo na tragediju

B92 pre 47 minuta
Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Kurir pre 1 sat
Stravični detalji tragedije Rajnerovih: Ubijeni na spavanju, Mišel bila živa kad su pronađeni?

Stravični detalji tragedije Rajnerovih: Ubijeni na spavanju, Mišel bila živa kad su pronađeni?

B92 pre 1 sat
Mišel Obama progovorila o ubistvu Roberta i Mišel Rajner: "Trebali smo da se vidimo, a onda..."

Mišel Obama progovorila o ubistvu Roberta i Mišel Rajner: "Trebali smo da se vidimo, a onda..."

Kurir pre 2 sata
Policija: Sin Roba Rajnera odgovoran za smrt svojih roditelja

Policija: Sin Roba Rajnera odgovoran za smrt svojih roditelja

Newsmax Balkans pre 3 sata
Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Kurir pre 3 sata
Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan…

Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan njihovim životom, a sad je u pritvoru

Nova pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Los AnđelesDolar

Kultura, najnovije vesti »

Stiven Spilberga je snimio prvi sf film posle 7 godina, i potpuno je drugačiji od svega što je ranije radio (video)

Stiven Spilberga je snimio prvi sf film posle 7 godina, i potpuno je drugačiji od svega što je ranije radio (video)

Blic pre 2 minuta
Snažna slika otuđenosti i posveta žrtvama korupcije: Roman Nine Savčić „Istina o Mariji“ u izdanju Arhipelaga

Snažna slika otuđenosti i posveta žrtvama korupcije: Roman Nine Savčić „Istina o Mariji“ u izdanju Arhipelaga

Danas pre 2 minuta
Nedim Nezirović za Danas: Ima puno simbolike što se Ne:Bitef, koji je čin otpora, kao i predstava „Proces Peliko“, događaju…

Nedim Nezirović za Danas: Ima puno simbolike što se Ne:Bitef, koji je čin otpora, kao i predstava „Proces Peliko“, događaju baš na FDU

Danas pre 47 minuta
Nebojša Romčević za Danas: Ne:Bitef i dolazak Mila Raua je prvi kamen jednog novog Bitefa, jer ako pozorište nije zainat, onda…

Nebojša Romčević za Danas: Ne:Bitef i dolazak Mila Raua je prvi kamen jednog novog Bitefa, jer ako pozorište nije zainat, onda nije nizašta

Danas pre 2 sata
Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Danas pre 3 sata